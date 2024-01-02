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صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، في مقابلة مع الصحفي فلافيو فون فيتزليبن، إن الغرب غير موقفه ولم يعد يأمل في انتصار أوكرانيا.وأضافت، لقد تحول موقف الغرب بمقدار 180 درجة. قبل عام بالضبط، زعموا في الغرب بأن الجيش الروسي شارف على الانهيار، وأن بعض التغييرات ستحدث.أما الآن، هناك انسجام تام تقريبا، ويتم في صحيفة فاينانشيال تايمز ومجلة الإيكونوميست طرح العناوين الرئيسية حول السؤال التالي، ماذا سيحدث إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب؟.وأوضحت كنيسل إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية فشل، وانتقل جيش روسيا إلى الهجوم وقد يقوم بالاستيلاء على مناطق جديدة.ومن الجدير بالذكر أنه في الرابع من يونيو، شنت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، على اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. ولكن هذه القوات لم تتمكن حتى من تجاوز خطوط الدفاع التكتيكي للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخذا يشعران بالملل، من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف.ويناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق، طبقاً لما أوردته شبكة NBC.