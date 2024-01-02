توقيف الصحفي التونسي زياد الهاني بسبب انتقاده وزيرة التجارة!

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أصدرت السلطات القضائية التونسية، يوم الاثنين، أمراً بحبس الصحفي زياد الهاني بتهمة الإساءة إلى الغير، وذلك بعد أيام من انتقاده لوزيرة التجارة، بحسبما قال محاميه.وذكر المحامي عياشي الهمامي في تصريح إعلامي من أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إن النيابة العمومية حددت جلسة يوم 10 يناير للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشرطة قبضت عليه لأول مرة يوم الخميس بعد أن أدلى بتعليقات عن الوزيرة كلثوم بن رجب في إذاعة محلية خلال مقابلة أذيعت على فيسبوك.وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين من جانبها بإطلاق سراحه فورا ووصفت احتجازه بأنه خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين.