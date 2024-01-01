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بعد زلزال اليابان، حريق كبير في مدينة واجيما


 بعد سلسلة من الزلازل القوية، نشرت وسائل إعلام محلية في اليابان، أن حريقا كبيرا اندلع في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية. وذكرت وكالة كيودو، إلى أن عدة فرق إطفاء تشارك في إخماد النيران.
وأوضحت لقطات نشرتها قناة NHK التلفزيونية،  تُظهر حريقاً، لكن من غير الممكن تحديد مكان الحريق بالضبط.
كذلك وقعت بعد ظهر اليوم الاثنين، سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان. وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16.06 بالتوقيت المحلي. والثانية - كانت أشد من حيث القوة - حدثت في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي. وبعد 8 دقائق أخرى وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.
وحذرت السلطات من خطر حدوث تسونامي. وشعر السكان بهزات قوية في أوساكا وكيوتو وطوكيو. وتوقفت حركة القطارات فائقة السرعة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن. وقال الأمين العام للحكومة يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحفي، لا توجد بيانات حول الأعطال في محطة الطاقة النووية حتى الآن.
وبعد وقوع الزلازل، تم إنشاء مقر لجمع المعلومات في مكتب رئيس الوزراء. وحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح.
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