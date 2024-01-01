إحراق 745 سيارة في فرنسا ليلة رأس السنة

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صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه تم اعتقال 380 شخصا ليلة رأس السنة في عموم البلاد، بعد إحراق 745 سيارة.وأوضح الوزير في تدوينة على منصة إكس، أنه مقارنة بالعام الماضي، تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة، وقام رجال الشرطة والأمن باعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة.وفي يوم الجمعة الماضي، ذكر وزير الداخلية الفرنسي إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.وفي ألمانيا كانت ليلة رأس السنة مضطربة أيضا، حيث أصيب 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب وتم اعتقال أكثر من 250 شخصا.