أمريكا تصرح: لا نسعى لصراع مع الحوثيين!

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأحد، أن بلاده لا تسعى لصراع مع الحوثيين.

وذكر كيربي في تصريحات صحافية، لا نسعى لصراع مع الحوثيين والأفضل توقفهم عن الهجمات.

وأوضح، لدينا مصالح أمنية كبيرة في الشرق الأوسط وسننشر القوات اللازمة لحمايتها ونتصرف مستقبلا وفقا لذلك.

ويذكر ان القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قال أمس السبت، إن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي مؤشرات على إنهاء هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.



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