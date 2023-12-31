إنتهاك البروتوكولات في الأجواء السورية

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صرّح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرات التحالف الغربي تنتهك بروتوكولات عدم الاشتباك في الأجواء السورية.وذكر فاديم كوليت في حديث صحفي، إن طيران ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يتسبب بأوضاع خطيرة في سماء سوريا، وينتهك بروتوكولات عدم الاشتباك وينتهك المجال الجوي للجمهورية العربية السورية.وأوضح خلال النهار، سجل التحالف حالتين لانتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك بطلعات جوية لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي، وفي منطقة التنف، تم تسجيل 4 انتهاكات لطائرتين هجوميتين من طراز إيه-10 ثاندربولت ومسيرتين من طراز إم كيو-1 سي تابعتين للتحالف.وأضاف كوليت، يواصل التحالف التسبب بظروف خطيرة لحوادث الطيران، فضلا عن تفاقم الوضع في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية.