برنامج الأغذية العالمي يقترح حلا للمجاعة في قطاع غزة



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

حذر برنامج الأغذية العالمي من سباق يجري مع الزمن ويتجلى في خطر الانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية في قطاع غزة ناهيك عن المجاعة التي تتهدد حياة المواطنين هناك.ونشر البرنامج في حسابه على موقع إكس، بينما يبدأ العد التنازلي للعام الجديد، نتسابق مع الزمن لتجنب الانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية والمجاعة للملايين في قطاع غزة.وأوضح أنه لا يمكن إنهاء هذا الأمر إلا عبر وقف إطلاق نار طويل الأمد، ووصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.كما أكدت الخارجية الفلسطينية قبل أيام أن المجاعة التي يعانيها قطاع غزة تعتبر سياسة إسرائيلية تهدف للتجويع المتعمد واستكمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.وأعلن مؤخرا عن العديد من التقارير الأممية عن مختلف الجهات الدولية المختصة بقضية الغذاء والتغذية وحقوق الإنسان وجميعها أقرت أن المواطنين في قطاع غزة يعانون نقصا عاما وحادا في الغذاء، وانتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياما كاملة دون الحصول على أي طعام.وأوضحت التقارير، أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعا، وأن 4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة. والأنكى من ذلك أن 95% من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية ويعانون من سوء التغذية.ورغم كل هذه المعاناة تستمر الحرب على قطاع غزة حيث الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية.