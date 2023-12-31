تصريح لنتنياهو يثير الجدل، الحرب حتى الحدود المصرية!

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صرّح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات في حرب ذكر أنها ستستمر شهورا عديدة أخرى حتى تحقيق النصر!وذكر النتنياهو أن الجيش الصهيوني يخوض معركة معقدة ويحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافه، وتعهّد بإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.وقال ايضاً، سنضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل! مشيرا إلى أن حوالي ثمانية آلاف مقاتل فلسطيني قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتابع نحن نحرم حماس من قدراتها تدريجيا، وسنقضي على قادتها أيضا.وحضر النتنياهو مؤتمر صحفياً بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس وأشعلت أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأدت كذلك إلى شن جماعات أخرى متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن هجمات عليها.وذكر نتنياهو محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة! يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه.