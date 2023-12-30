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بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا!


 صرّح الإقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف، في مقابلة مع قناة Dialogue works على موقع يوتيوب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا.
وأوضح وولف، إن مستقبل بايدن وغيره من كبار المستشارين مثل بلينكن وجيك سوليفان، أصبح الآن موضع تساؤل. فهم مرتبطون بفشل مذهل في السياسة الخارجية. ففي السابق، كلفت مثل هذه الإخفاقات الناس سمعتهم ومستقبلهم السياسي. وأعتقد أنهم خائفون للغاية - وهم محقون في ذلك - من أن يحدث نفس الشيء معهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، راهن البيت الأبيض على فوز أوكرانيا في الصراع مع روسيا، لكن في النهاية تبين أن جميع حساباته وافتراضاته خاطئة، وجاءت نتيجة الأعمال القتالية بشكل يتعارض مع ما تود إدارة بايدن رؤيته.
وبحسب وولف أن الفشل في أوكرانيا، بالإضافة إلى الضرر الناجم عن الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب مع حماس، ستكون له عواقب وخيمة على واشنطن.
ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الغربية مؤخراً،أخذت تكتب بشكل متزايد أن الملل أخذ يصيب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

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