فرنسا تستعد لـرأس السنة بـإعداد كبيرة من الشرطة

صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، أن نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة والجيش استعداداً لاحتفالات رأس السنة الجديدة في مطلع الأسبوع؛ بسبب التهديد الإرهابي المرتفع جداً الذي تواجهه البلاد. وأضاف دارمانان، إنه سيتم نشر نحو 90 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، ستة آلاف منهم في باريس. كما سيتم نشر خمسة آلاف جندي من وحدة سونتينيل، أو الحارس التي تم تشكيلها للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

وأوضح دارمانان للصحافيينن، لقد دعوت إلى مشاركة كبيرة للغاية من الشرطة وقوات الأمن نظرا لوضع التهديد الإرهابي المرتفع جداً بسبب ما يحدث في إسرائيل وفلسطين بالطبع.

ويُذكر أن مسؤولبن أمنيون أوروبيون قد حذروا من تزايد خطر وقوع هجمات يشنها إسلاميون أصبحوا متطرفين بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.



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