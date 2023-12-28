لافروف: صيغة زيلينسكي للسلام نسج خيال مريض

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن هدف الغرب كان إجبار الدول النامية على التوقيع على صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي، والتي هي مجرد نسج خيال مريض.جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع الوزير قناة روسيا-24 اليوم الخميس، حيث قال، بغض النظر عما هو مكتوب من جمل قصيرة بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة، الشيء الرئيسي هو رجوع روسيا إلى حدود عام 1991، التخلي عن شبه جزيرة القرم، وعن دونباس.وذكر كذلك، إنه قبل 10 أيام، وفي جو من السرية التامة، عقد اجتماع آخر حول صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي بمشاركة الدول الغربية وعدد من دول الجنوب العالمي، وعلق على ذلك بأن الغرب يغير بالفعل تكتيكاته، وربما يفكر في توضيح استراتيجيته لأنه إذا كانت الهزيمة الاستراتيجية لروسيا هي استراتيجية، فإنها قد فشلت فشلا ذريعا.وأكد الوزير على أن روسيا تستعد لتنفيذ جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا على خلفية التغييرات في الاتجاه الأوكراني.