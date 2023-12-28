الأزهر يرفض المقترحات الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

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أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف اليوم الخميس، عن رفضها بشكل قاطع محاولة تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى أي مكان آخر في العالم.وأوضحت هيئة علماء الأزهر في بيان لها إنها ترفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى أي مكان آخر، كما ترفض كل المقترحات التي صرح بها قادة الاحتلال من أجل تصفية القضية الفلسطينية.وأضافت الهيئة في بيانها، تقدر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني الأبي، في وجه الإرهاب الصهيوني الغاشم، وتؤكد حقه في تمسكه بأرضه، ودفاعه المشروع عن وطنه ومقدساته.وشجبت الهيئة القصف الصهيوني على غزة، وأكدت دعمها المطلق لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ‏وأرواحهم، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالضلوع بمسؤولياتها، ومحاكمة إسرائيل على ممارساتها في غزة.وفي وقت سابق، صرح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن الأزهر يقف معهم ولو تخلى عنهم العالم كله.