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تركيا تفرج عن سياسي كويتي مدان بالمؤبد في قضية "تسريبات القذافي"


أفادت وسائل إعلامية كويتية بأن تركيا أفرجت اليوم الخميس عن الكويتي، حاكم عبيسان المطيري، المدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".

وقال حساب "المجلس" التابع لوزارة الإعلام الكويتية على منصة (x) إن "السلطات التركية تفرج عن أمين عام حزب الأمة حاكم عبيسان المطيري".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن الحساب الرسمي للمطيري على منصة (x) أنه: "تم حجز حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت من قبل الأمن التركي على خلفية القضية السياسية الجائرة المرفوعة ضده في الكويت".

يشار إلى أن المطيري مقيم في تركيا منذ عدة سنوات ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ أبريل 2021، بعد أن انتشرت تسجيلات سرية في عام 2020 من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت.

وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع "التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج"، حسبما تداولت وسائل إعلام.

ويتبنى المطيري أفكار "الإخوان المسلمين"، وورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017.

كما يعرف عن نفسه بأنه الأمين العام لمؤتمر الأمة ومقره تركيا، ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005.

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