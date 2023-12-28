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الجمهوري يحاول إستئناف قرار منع ترامب من الترشح للانتخابات


قرر الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية، إستئناف قرار المحكمة العليا في الولاية الذي وجِد أن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية فيها، محاولة منهم لتمديد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن أعلى محكمة في كولورادو، والذي أوقف قراره مؤقتا حتى 4 يناير، أي اليوم السابق لموعد الاقتراع الأولي بالولاية، أو حتى يتم الانتهاء من الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وصرح ترامب بأنه لا يزال يحاول إستئناف الحكم أمام أعلى محكمة في البلاد. ولم تحكم المحكمة العليا الأمريكية مطلقا في المادة 3 من التعديل الرابع عشر، الذي تمت إضافته بعد الحرب الأهلية لمنع الكونفدراليين السابقين من العودة إلى الحكومة، والذي ينص على أن أي شخص أقسم على دعم الدستور ثم انخرط في تمرد ضده لا يمكنه تولي منصب حكومي.

وقضت المحكمة العليا في كولورادو بأن هذا ينطبق على ترامب في أعقاب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، والذي كان يهدف إلى وقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام هذا البند لمنع حملة مرشح للرئاسة.

وذكر محاموه  في الاستئناف مانصه، أبعدت المحكمة العليا في كولورادو المرشح الجمهوري البارز من الاقتراع الأولي والعامة، مما أدى إلى تغيير جذري في مسار الديمقراطية الأمريكية، وما لم يتم إلغاء قرار المحكمة العليا في كولورادو، سيكون لأي ناخب الحق في رفع دعوى قضائية لاستبعاد أي مرشح سياسي، في كولورادو أو في أي ولاية قضائية أخرى تتبعها. واعتبروا أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تشويه الانتخابات الرئاسية لعام 2024 فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى إغراق المحاكم من الآن فصاعدا في الخلافات السياسية حول اتهامات غامضة بالتمرد.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في القضية، إما بعد استئناف الحزب الجمهوري في كولورادو أو استئناف ترامب نفسه.

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