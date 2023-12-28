الزعيم الكوري يدعو جيشه لتسريع الإستعدادات للحرب!

طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قواته المسلحة إلى تكثيف جهودهم والإستعداد للحرب، في ظل استمرار الولايات المتحدة في أعمال مواجهة غير مسبوقة ضد بلاده، حسب قوله.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية. وذكر كيم، في كلمته، إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيرا بشكل غير مسبوق بسبب تحركات المواجهة المناهضة ل‍كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، بحسب ما بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأمر الزعيم الكوري ، الجيش وقطاع الأسلحة النووية، بتسريع الاستعدادات للحرب.