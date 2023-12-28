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الرئيس التركي يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد


قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليكون بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.

ونشر أردوغان في تدوينة على منصة إكس أمس الأربعاء إن الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولارا).

وبيّن في تدوينته أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49 بالمئة، وأعرب عن تمنياته أن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.

ويذكر أن معدل التضخم في تركيا تسارع في شهر نوفمبر الماضي إلى 62% على أساس سنوي، ولامس أعلى مستوى له في 11 شهرا وبحسب ما أفاد به معهد الإحصاء التركي تركستات مؤخرا.

وبأسابيع قليلة سابقة، سجلت الليرة التركية تراجعا أمام الدولار الأمريكي، وسجلت في التعاملات حينها مستوى تاريخيا متدنيا، حيث تجاوزت مستوى 28.5 ليرة للدولار الواحد.

ويذكر أن الرئيس التركي دعا في مناسبات عديدة  مواطنيه إلى دعم عملة بلادهم واقترح في إحدى المرات تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة.

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