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محاولة لهجوم إرهابي لعناصر داعش في قرغيزستان


أعلنت الأجهزة الأمنية في جمهورية قرغيزستان اليوم الخميس إحباط هجوم على كنيسة ومحاولة هجوم إرهابي بالقرب من شجرة رأس السنة في مدينة جلال آباد بجنوب البلاد.

ونقلاً عن اللجنة الحكومية للأمن القومي في الجمهورية أنه خلال إجراءات مكافحة الإرهاب في أراضي جلال آباد، تم احتجاز عضوين يبلغان من العمر 16 عاما، من تنظيم داعش في ولاية خراسان الإرهابي الدولي.

وصرّح المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي أنه تم تجنيد العنصرين المذكورين في صفوف داعش( ولاية خراسان) عن بعد عبر الإنترنت، بناء على توجيهات من ممثلي التنظيم في الخارج، خطط الشابان لزرع عبوة ناسفة بالقرب من شجرة عيد الميلاد الرئيسية في الساحة المركزية بجلال آباد، كما كانا ينويان تنظيم هجوم إرهابي وهجوم مسلح على كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في جلال آباد.

وأوضح المتحدث أنه أثناء فحص الأجهزة المحمولة التي صودرت من المحتجزين، تم العثور على أدلة دامغة على التحضير لهجوم إرهابي، ومراسلات مع مبعوثي التنظيم الإرهابي، وخطة عمل وتعليمات لصنع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو تحتوي على مبايعتهما زعيم داعش في ولاية خراسان.

وبيّنت لجنة الأمن القومي القرغيزية أنه تم فتح قضية جنائية بهذا الشأن بموجب المادة (عمل إرهابي)، فيما تبحث وكالات الاستخبارات عن أعوان محتملين للمحتجزين.

ومن الجدير بالذكر، أن ما يعرف باسم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان هو الفرع الإقليمي لتنظيم داعش الذي يعمل في باكستان وأفغانستان ويعتبر منافسا رئيسيا لحركة طالبان في المنطقة.

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