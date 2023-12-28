توقيف عدداً من الأشخاص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمريكا

صرّحت إدارة مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، أن الشرطة قامت بتوقيف ما لا يقل عن 26 شخصا أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المطار.

وذكرت قناة فوكس 5 المحلية نقلاً عن إدارة المطار قولها، بأن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين ل‍فلسطين قطعوا طريق (فان ويك) السريع بمطار جون كينيدي صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي.

وأعلنت الإدارة في بيان لها، أن الشرطة أوقفت 26 شخصا لعرقلتهم حركة السيارات بالمطار، واضطرت لتخصيص حافلتين لمساعدة المسافرين على إثر عرقلة الحركة.

وفي السياق ذاته، جرت احتجاجات مماثلة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث اعتصم النشطاء المؤيدون ل‍فلسطين أمام مدخل مطار لوس أنجلوس الدولي، وكذلك قامت الشرطة بتوقيف نحو 15 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات، حسب المسؤولين المحليين. وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفعوا شعار الحرية ل‍فلسطين.