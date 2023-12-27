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بعد استيقاظه من كابوس.. جندي إسرائيلي يصوب سلاحه نحو رفاقه ويرديهم مصابين


أطلق جندي إسرائيلي، النار على رفاقه، موقعا إصابات عدة، وذلك بعد استيقاظه من كابوس.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جنديا من لواء المظليين الذين عادوا من قطاع غزة، أطلق النار على زملائه إثر استيقاظه من كابوس، موقعا عددا من الإصابات.

وأضافت القناة، فقد تم تحويل الحادثة للتحقيق ب‍وزارة الدفاع الإسرائيلية، مضيفة أن الجندي كان يتلقى الرعاية بمركز في عسقلان، بعد عودته من الحرب في قطاع غزة، ليستيقظ من كابوس، وليفتح النار بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة زملائه بشظايا إطلاق النار.

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