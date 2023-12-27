الخارجية السودانية تكشف أسباب عدم عقد لقاء البرهان مع حميدتي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت مذكرة من نظيرتها في جيبوتي، رئيس دورة إيغاد، تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من الوصول لعقد اللقاء الذي كان مقررا الخميس بالعاصمة جيبوتي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وذلك لأسباب فنية.

وقالت الخارجية في بيان لها أن "البرهان قد أبدى موافقته رسميا لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء وكان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي مساء الأربعاء، حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم".

واضافت: "تتأسف حكومة السودان لمماطلة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد".

وأكدت أنه "سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال كانون الثاني المقبل".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاً عنيفاً بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان الماضي.