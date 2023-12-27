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الدفاع الهندية متوعدة المستهدفين سفنها في البحر الأحمر، سنعثر عليكم حتى لو كنتم في قاع البحر!


أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن بلاده ستتخذ تدابير جادة على خلفية تعرض سفينة هندية لهجوم طائرة مسيرة في بحر العرب.

وصرّح سينغ خلال حفل إطلاق حاملة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الهندية (آي إن إس إمفال) بأن بلاده تأخذ الهجوم على محمل الجد، وأنها ستعثر على من يقفون خلف الهجوم حتى وإن كانوا في قاع البحر، وسنتخذ تدابير جادة بحقهم.

وأوضح إن الهند تلعب دور ضامن الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها، وأن الحكومة الهندية ستضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة سترتفع من البحر إلى أعالي السماء، مؤكدا على أن بلاده ستحافظ مع الدول الصديقة على الممرات البحرية آمنة للتجارة البحرية.

ونشرت البحرية الهندية سفن ( مورموجاو وكوتشي وكلكتا) في مناطق مختلفة من بحر العرب، بعد هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية هندية، ألحقت بها أضرارا قبالة سواحل الهند.

وكانت ناقلة النفط الخام Chem Pluto والمكون طاقمها من 20 هنديا قد أصيبت، وقال البنتاغون بعد ذلك أن الطائرة المسيرة التي هاجمت السفينة الهندية انطلقت من إيران.

ويذكر أن حركة "أنصار الله" الحوثية الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، قد أعلنت عن عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بالكيان الصهيونى، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها وعدم الاقتراب منها.

وبالمقابل، قررت شركات شحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، ومن ضمنها شركتا الطاقة BP وEquinor التي تنقل المنتجات البترولية.

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الدفاع الهندية متوعدة المستهدفين سفنها في البحر الأحمر، سنعثر عليكم حتى لو كنتم في قاع البحر!
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