الإستخبارات التركية دمرت 50 منشأة لمقرات العمال الكردستاني في سوريا

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أعلنت وكالة الأناضول الرسمية نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية قد دمرت نحو 50 من منشآت البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني في عين العرب والقامشلي وعامودا بشمال شرق سوريا. وأوضحت الوكالة، أن عناصر الاستخبارات رصدت إنتاج الحزب الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات. وأضافت الوكالة أن الاستخبارات لاحظت من خلال مصادرها الميدانيين، أن حزب العمال الكردستاني كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا. واستطاعت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة، وبعد تحديد الأهداف وإكمال الاستعدادات، باشرت الاستخبارات بعمليتها حيث دمرت خلالها وبإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم كان يأوي بعضها قياديين فيه. بالمقابل، أعلنت وكالة "هاوار" الكردية بقيام القوات التركية بقصف نحو 10 حواجز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى عدد من المواقع المدنية، في القامشلي وكوباني (عين العرب) وعامودا يوم الثلاثاء. وبيّنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه خلال يوم الاثنين شنت القوات التركية 40 هجوما، 7 منها بطائرات حربية و33 بطائرات مسيرة، خلفت أضرار مادية كبيرة و8 قتلى مدنيين و18 جريحا في القامشلي وعامودا وكوباني..