الكيان الصهيوني يحد من منح التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة

علقت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون فلسطين، فرانتشيسكا ألبانيزي، منتقدة قرار الكيان الصهيوني الحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة، واصفة أياه بـالجبن الأخلاقي.

ونشرت ألبانيزي على موقع إكس، أن الهجمات غير المبررة على الأمم المتحدة لا تعتبر إلا دليلا على الجبن الأخلاقي.

وتعرضت الأمم المتحدة للإضعاف منذ العقود بسبب إفلات إسرائيل من المعاقبة على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان في الأراضي المحتلة والنزوح القسري للفلسطينيين.

وأوضحت أن على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إن كانت تريد إنقاذ سمعتها وهدفها. وبيّنت إلى أنه من دون الحرية للجميع لن تكون هناك حرية لأحد"، مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي وإعادة الإعمار وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك ردا على إعلان الخارجية الإسرائيلية أنها لن تصدر تأشيرات الدخول لجميع موظفي الأمم المتحدة بشكل تلقائي، بل ستدرس كل طلب للحصول على التأشيرة بشكل منفرد. واتخذت إسرائيل هذا القرار متهمة الأمم المتحدة بالتعاون مع آلة دعاية حماس الإرهابية.