ترامب يهاجم بايدن: أتمنى أن يتعفن في الجحيم

يبدو أن صفة "النعسان" التي ما فتئ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوجهها إلى خصمه اللدود الرئيس الحالي جو بايدن، ألطف ما قاله فيه. فخلال معايدة مفاجئة توجه بها أمس الاثنين إلى منافسه الذي "يحتقره" عبر حسابه على سوشيال تروث، تمنى ترامب لبايدن وغيره أيضاً أن يتعفن في الجحيم.

ففي تغريدة غير عادية على الإطلاق بمناسبة أعياد الكريسماس، هاجم ترامب بايدن والمستشار الخاص جاك سميث ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم بعض زعماء العالم والأشخاص الذين يؤيدون استخدام السيارات الكهربائية أيضاً، متمنياً لهم أن يتعفنوا في الجحيم!

وعلى الرغم من أن تلك الأمنية أو الهجوم قد يكون الأشرس خلال عام 2023 من المرشح الجمهوي الأوفر حظاً ضد بايدن، فإن انتقادات سابقة لم تقل شراسة على الإطلاق.

فلطالما وصف ترامب منافسه بالعجوز والنعسان، علماً أن عمريهما متقاربان إلى حد ما (بايدن 81 سنة وترامب 77) مجرمون وبلطجية كما اعتبر الرجل السبعيني الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب محاولته إلغاء انتخابات 2020، أن بايدن يشكل تهديدًا للديمقراطية، وأن إدارته مليئة بـ"المجرمين والبلطجية"، ووصفهم أحياناً بالحشرات.

كذلك رأى ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا، أن "الحملة التي يشنها لمواجهة الهجمة الشرسة عليه التي يعتقد أنها تتم بإيعاز من الرئيس الديمقراطي حملة صليبية عادلة لتحرير الجمهورية من بايدن".

إلى ذلك، اتهم الرئيس السابق بايدن بأنه أسوأ رؤساء أميركا فساداً، واتهمه مراراً بالضعف والجبن! ورأى أنه جعل البلاد مادة سخرية أمام الخصوم لأنه أضعفها بشكل كبير.

كذلك عمد مرارا إلى اتهامه بـ"الخرف"، وقلد أكثر من مرة حركاته على المسرح، ملمحاً إلى أنه ضائع ولا يعي ما يفعل. إلا أن حملة بايدن الانتخابية ردت وإن بشكل محدود على بعض تلك الهجمات، ولعل أقواها كان في نوفمبر الماضي، حيث اتهمت ترامب بتقليد القائد النازي أدولف هتلر وبنيتو موسوليني عبر مقارنة خصومه السياسيين بالحشرات.

يشار إلى أن الحرب الكلامية بين المتنافسين تستعر بشكل أكبر كلما اقترب العد العكسي من موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل في نوفمبر 2024. وعلى الرغم من الملاحقات القضائية التي يواجهها ترامب فإن حظوظه لا تزال مرتفعة بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري. فيما تراجعت شعبية بايدن منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر بين صفوف الشباب من الحزب الديمقراطي، بحسب ما أظهر أحدث استطلاعات الرأي.