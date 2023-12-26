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إنفجار بالقرب من السفارة الصهيونية في نيودلهي


أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان محاولة هجوم، فيما يبقى التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت، أن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي.

وصرحت وزارة خارجية الكيان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار قرب سفارتها في الهند، مضيفة أن السلطات الهندية تحقق في ظروف الانفجار بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون ورود معلومات عن وجود إصابات.

وتوجّهت الشرطة المحلية إلى مكان الحادث بعد أن أبلغ رجل السلطة عن الانفجار في مكالمة هاتفية في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت نيودلهي.

وطبقاً  للتقارير في الهند، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في محاولة لفهم ما حدث، وتعتقد إسرائيل أن الحادثة كانت "محاولة هجوم.

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