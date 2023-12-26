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لافروف: لا حاجة ولا مصلحة لأحد حاليا بتحويل "بريكس" لمنظمة ذات أمانة عامة


أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تحويل مجموعة دول "بريكس" من اتحاد إلى منظمة لها أمانة عامة، ليس أمرا ضروريا.

 

وقال الوزير لافروف في تصريح لقناة NTV إنه لا ينبغي إجراء أي إصلاح على مجموعة "بريكس" في الوقت الحالي من رابطة إلى منظمة كاملة ذات أمانة عامة.

وأضاف: "لا أعتقد أن أحدا لديه أي مصلحة في تحويلها إلى منظمة على الأقل في هذه المرحلة، وعلى المدى البعيد نسبيا".

تجدر الإشارة إلى أن "بريكس"، في اجتماعها الأخير المنعقد في أغسطس الماضي بجنوب إفريقيا، وافقت على قبول انضمام 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، حيث ستكون عضوية هذه الدول سارية المفعول انطلاقا من مطلع العام الجديد 2024.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش، في نوفمبر الماضي، أن إسلام آباد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بعد استعراض نتائج قمة المجموعة الأخيرة في جوهانسبرغ.

 

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لافروف: لا حاجة ولا مصلحة لأحد حاليا بتحويل "بريكس" لمنظمة ذات أمانة عامة
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