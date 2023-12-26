من هو سيد راضي الموسوي الذي إغتالته إسرائيل اليوم؟

اولا - مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران منذ ثمانينات القرن الماضي. ‏

ثانيا - يعتبر أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

ثالثا - من أوائل المستشارين الذين رافقوا الشهيد القائد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه طيلة الحرب السورية. ‏

رابعا - يحمل رتبة لواء في الحرس الثوري، ومسؤول وحدة دعم "المقاومة" في سوريا.

خامسا - ‏إبتعد عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة من الحرب السورية، خصوصاً مع سعي إيران لإخفاء تحركاته بعد عدة محاولات إسرائيلية لإغتياله

خامسا - أحد أبرز مهندسي الضربات الصاروخية التي تطال شمال إسرائيل، والمنسق الرئيسي لوصول الأسلحة لحزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية.