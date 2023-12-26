من هو سيد راضي الموسوي الذي إغتالته إسرائيل اليوم؟

اولا - مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران منذ ثمانينات القرن الماضي.
ثانيا - يعتبر أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.
ثالثا - من أوائل المستشارين الذين رافقوا الشهيد القائد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه طيلة الحرب السورية.
رابعا - يحمل رتبة لواء في الحرس الثوري، ومسؤول وحدة دعم "المقاومة" في سوريا.
خامسا - إبتعد عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة من الحرب السورية، خصوصاً مع سعي إيران لإخفاء تحركاته بعد عدة محاولات إسرائيلية لإغتياله
خامسا - أحد أبرز مهندسي الضربات الصاروخية التي تطال شمال إسرائيل، والمنسق الرئيسي لوصول الأسلحة لحزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية.
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