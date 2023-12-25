الصفحة الدولية

ألمانيا تعيش تهديداً إرهابياً لليوم الثاني على التوالي!


واجهت ألمانيا تهديدا إرهابيا لليوم الثاني على التوالي، مما أجبر السلطات الآمنية للاستنفار وإغلاق مناطق عامة تحسبا لتحول التهديد لواقع حال.  

 وبالتزامن مع أعياد الميلاد، أغلقت الشركة الألمانية، محطة القطارات الرئيسية في مدينة بيليفيلد بغرب البلاد، وطوقتها بحزام أمني، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

  وطبقاً لصحيفة بيلد الألمانية، أن الشرطة حصلت على معلومات نتيجة اتصال رجل ، قال إن قنبلة ستنفجر في محطة القطار خلال خمس دقائق.  

وبحسب المسؤولون، فان التهديد يصنّف كخطير، خاصة في ضوء الخطط التي جرى إحباطها أمس، لمهاجمة كاتدرائية كولونيا التاريخية في المدينة التي تحمل نفس الاسم وتقع في غرب البلاد أيضا.

  وحاصر ضباط الشرطة بأسلحة رشاشة محطة القطار الرئيسية وقاموا بتفتيش المنطقة باستخدام كلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات.    وصدر بعد وقت قصير من التهديد، توجيه من قبل الشرطة الفيدرالية في محطة القطار،حيث طالبوا جميع المسافرين الموجودين حاليًا خلف الحاجز في المحطة الرئيسية استخدام وسائل نقل بديلة. لن تكون هناك خدمات قطار من بيليفيلد في المستقبل القريب، ومازالت العملية الأمنية في المحطة مستمرة حتى الساعة.

  وأحبطت السلطات النمساوية والألمانية والإسبانية يوم أمس الأحد، هجمات على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في كولونيا ب‍ألمانيا، وكنيسة ثالثة في مدريد، قبل ساعات من ليلة عيد الميلاد.

  وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن الاستخبارات الداخلية اعتقلت أربعة أشخاص ضمن تحقيق حول شبكة إرهابية، بعد رصد أدلة على إحتمالية شن هجوم على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في مدينة كولونيا الألمانية.

ونظرا للمخاطر العالية قامت الشرطة الألمانية بفحص وتفتيش جميع زوار قداس عيد الميلاد في كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، حيث أصبح الوضع الأمني في أوروبا عامة يتميز بالتوتر منذ شهر تشرين الأول الماضي، خوفا من تداعيات عنيفة للحرب الإسرائيلية على غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الروسي يهدي أطيب تمنياته لرئيس إيران ومرشدها الأعلى
ألمانيا تعيش تهديداً إرهابياً لليوم الثاني على التوالي!
الرئيس الإيراني معلقاً بعد إغتيال مستشار للحرس الثوري
أحداث غزة تهيمن على كلمة بابا الفاتيكان في ليلة الميلاد
السعودية ترحب بخارطة طريق سلام مع اليمن
تركيا تعفي مواطني دول عربية من تأشيرة السياحة، ليس من ضمنها العراق!
تظاهرات كبيرة في المغرب لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
تحالف "حارس الرخاء" على وشك الانهيار، بعد انسحاب إسبانيا وإيطاليا، من هذا التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن
الاتحاد الأوروبي: روسيا ستنتصر في أوكرانيا ان لم نحشد كل طاقاتنا
"بموكب صامت".. بطريرك القدس اللاتين يصل كنيسة المهد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك