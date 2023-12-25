ألمانيا تعيش تهديداً إرهابياً لليوم الثاني على التوالي!

واجهت ألمانيا تهديدا إرهابيا لليوم الثاني على التوالي، مما أجبر السلطات الآمنية للاستنفار وإغلاق مناطق عامة تحسبا لتحول التهديد لواقع حال.

وبالتزامن مع أعياد الميلاد، أغلقت الشركة الألمانية، محطة القطارات الرئيسية في مدينة بيليفيلد بغرب البلاد، وطوقتها بحزام أمني، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وطبقاً لصحيفة بيلد الألمانية، أن الشرطة حصلت على معلومات نتيجة اتصال رجل ، قال إن قنبلة ستنفجر في محطة القطار خلال خمس دقائق.

وبحسب المسؤولون، فان التهديد يصنّف كخطير، خاصة في ضوء الخطط التي جرى إحباطها أمس، لمهاجمة كاتدرائية كولونيا التاريخية في المدينة التي تحمل نفس الاسم وتقع في غرب البلاد أيضا.

وحاصر ضباط الشرطة بأسلحة رشاشة محطة القطار الرئيسية وقاموا بتفتيش المنطقة باستخدام كلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات. وصدر بعد وقت قصير من التهديد، توجيه من قبل الشرطة الفيدرالية في محطة القطار،حيث طالبوا جميع المسافرين الموجودين حاليًا خلف الحاجز في المحطة الرئيسية استخدام وسائل نقل بديلة. لن تكون هناك خدمات قطار من بيليفيلد في المستقبل القريب، ومازالت العملية الأمنية في المحطة مستمرة حتى الساعة.

وأحبطت السلطات النمساوية والألمانية والإسبانية يوم أمس الأحد، هجمات على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في كولونيا ب‍ألمانيا، وكنيسة ثالثة في مدريد، قبل ساعات من ليلة عيد الميلاد.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن الاستخبارات الداخلية اعتقلت أربعة أشخاص ضمن تحقيق حول شبكة إرهابية، بعد رصد أدلة على إحتمالية شن هجوم على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في مدينة كولونيا الألمانية.

ونظرا للمخاطر العالية قامت الشرطة الألمانية بفحص وتفتيش جميع زوار قداس عيد الميلاد في كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، حيث أصبح الوضع الأمني في أوروبا عامة يتميز بالتوتر منذ شهر تشرين الأول الماضي، خوفا من تداعيات عنيفة للحرب الإسرائيلية على غزة.