السعودية ترحب بخارطة طريق سلام مع اليمن

أعلنت السعودية عن ترحيبها، بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية رسمية، أن وزارة الخارجية جددت التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال ب‍اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه.

وبالمقابل رحبت كذلك الحكومة اليمنية بالبيان، وجددت الخارجية اليمنية التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

كما أعلنت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان، وعن أملها بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.