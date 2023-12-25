تركيا تعفي مواطني دول عربية من تأشيرة السياحة، ليس من ضمنها العراق!

طبقاً لقرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، قررت تركيا إعفاء مواطني ستة دول جديدة من تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة، من بينها دول عربية، وذلك من أجل تعزيز حركة السياح الوافدين وتنمية إيراداتها من هذا القطاع الحيوي.، والدول التي يشملها إعفاء تأشيرات السياحة، هي السعودية، والإمارات، وعُمان، والبحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

ويذكر أن تركيا كانت أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.