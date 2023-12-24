الصفحة الدولية

تظاهرات كبيرة في المغرب لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني


شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الاحد، مظاهرات حاشدة تطالب بقطع العلاقات مع الكيان الغاصب، وأحرق المتظاهرون العلم الصهيوني، ورفعوا شعارات تعبر عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وتعالت الأصوات للمغاربة الغاضبين من الحرب في قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن، داعيا لإلغاء التطبيع بين الرباط وتل أبيب.  

وجابت شوارع المغرب مظاهرات كثيرة منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة، والتي شارك فيها مختلف التوجهات السياسية، اليسارية منها والإسلامية، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "مقاومة حتى النصر"، و"أوقِفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني" و"الحرية ل‍فلسطين".

  ويذكر أن المغرب وافق على تعزيز العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.  

هذا ودعا المتظاهرون في مسيرة يوم الأحد إلى مقاطعة العلامات التجارية التي يتهمونها بدعم إسرائيل.  

 وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.  

ومن الجدير بالذكر ان القطاع يعيش ظروفا إنسانية كارثية في ظل محاصرته من قبل الجيش الإسرائيلي، ونفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والأدوية بالإضافة إلى تدمير القصف الإسرائيلي للمنشآت الصحية والتعليمية والسكنية.

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