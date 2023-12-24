اكد موقع الصين بالعربية ان تحالف "حارس الرخاء" على وشك الانهيار، بعد انسحاب إسبانيا وإيطاليا، من هذا التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن.

وذكر الموقع في تغريدة على منصة X " شكّل الرفض السعودي المصري الإماراتي ثقب الغرق لهذا التحالف، مع ان واشنطن تغازل الرياض بشأن الموافقة على مبيعات أسلحة، الا ان العرب هذه المرة أظهروا الرفض في وجه النسر المريض".

واضاف" هذه ضربة كبيرة لـ مكانة الولايات المتحدة الأمريكية العالمية، والتي تم سحقها أيضاً في الأمم المتحدة أثناء اجتماعات بشأن الوضع في فلسطين، حيث اصطف العالم مع فلسطين وبقت واشنطن وحيدة بجانب بضع دول مع إسرائيل".