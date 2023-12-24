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تحذير إيراني غير متوقع لإسرائيل في حال هددت أمنها الوطني


في تحذير رسمي، اعلنته إيران، اليوم الأحد، بشأن أي تحرك إسرائيلي يهدد أمن طهران القومي في الممرات المائية الدولية، وقالت بأنه سيقابل برد لا يتوقعه الكيان الصهيوني، وفنّدت الاتهامات الإسرائيلية إليها باستهداف السفن بالمسيّرات.

  وأوضح مسؤول إيراني، إن فكرة إنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر وباب المندب ستعقّد الأوضاع وتعمّق عدم الاستقرار، وأن طهران قالتها بصراحة ل‍واشنطن "إننا لسنا إطفائي حرائق، ولا نصدر أوامر لحلفائنا في محور المقاومة"، مبيّنا أن عمليات حركة أنصار الله في اليمن هي نتيجة للموقف الأميركي الداعم بالكامل لإسرائيل.  

وفي السياق ذاته، نفى علي باقري نائب وزير الخارجية الإيراني أمس السبت، الاتهامات الأميركية ل‍طهران بالضلوع في هجمات شنتها صنعاء على سفن تجارية، قائلا، إن حركة انصار الله تتصرف من تلقاء نفسها، وإن المقاومة تمتلك أدوات قوتها، وتتصرف بناء على قراراتها وإمكاناتها

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