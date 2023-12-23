طهران ترد على واشنطن بشأن سفن البحر الأحمر

صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، رداً على المزاعم الأمريكية بـضلوع إيران في تخطيط هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر.

وأوضح علي باقري كني أن تيار المقاومة في المنطقة له أدوات قوته الخاصة، وأن اعتبار هذه القوة مرهونة ب‍إيران هو مزاعم باطلة للغرب.

وفيما يخص السؤال بشأن المزاعم الغربية حول قيام إيران بإعطاء المعلومات إلى الحوثيين عن مواقع تواجد السفن الأمريكية، أوضح علي باقري كني قائلا، إن المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكانياتها.

وتابع، أن مزاعم بعض القوى كأمريكا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة.

ويذكر أن الولايات المتحدة قد اتهمت يوم الجمعة إيران بـالضلوع في هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر، زاعمة أن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.