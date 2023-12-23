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إنتشار سريع لمتحور كورونا الجديد في أمريكا


أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة ، السبت، ارتفاع نسبة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس "كوفيد-19.

وبدأت الإصابة بالمتحور الفرعي الجديد لفيروس كوفيد-19 المعروف بـ"جيه.إن.1" ترتفع لتشمل ما بين 39% و50% من إجمالي الحالات في البلاد حتى تاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول.

  وتدل هذه التقديرات إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 15% و29% في عدد الحالات في الولايات المتحدة، بناءً على توقعات المراكز حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.  

وصرّحت المراكز أن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 ما زالت في تصاعد، وأصبح هذا المتحور الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك لقدرة هذا المتحور على الانتقال أسرع من شخص لآخر، أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

  وأكدت المراكز أن هذه الزيادة المستمرة قد تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر فاعلية في انتقاله بين الأفراد أو قد يظهر تأثيرًا أكبر في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.  

وبالنسبة للتأثير المحتمل على حالات العدوى أو دخول المستشفيات، أوضحت المراكز أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثير جيه.إن.1، مؤكدة في الوقت نفسه أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال فعالة ضد هذا المتحور.  

وفي السياق ذاته، صنفت منظمة الصحة العالمية متحور "جيه.إن.1" كـفايروس مثير للاهتمام، مشيرة إلى أن الأدلة الحالية تشير إلى أن المخاطر العامة للصحة العامة نتيجة لهذا المتحور تظل منخفضة.

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