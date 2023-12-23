تلقت كييف تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة دون تخصيص أموال لكييف.

وصرّح نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنيا في قناته على التلغرام، "تلقينا تحذيرا خطيرا من واشنطن. تمنوا في الغرب ألا تكون هناك فضائح رفيعة المستوى تتعلق بالفساد في أوكرانيا لمدة 45 يوما على الأقل".

وأوضح إنه أمر مبالغ فيه إلى حد كبير، وليس عادلا للغاية. لكن كان ينبغي مناقشة هذا الأمر قبل أن تصل المشكلة إلى هذا النطاق. لذلك، هناك حاجة إلى 45 يوما دون فضيحة فساد كبيرة.

ومن الجدير بالذكر، أن أوكرانيا وعلى مدى سنوات عديدة عانت من فضائح الفساد، وأصبحت أكثر حدة بشكل خاص خلال العملية العسكرية الروسية، حيث لم يتم اقتطاع أموال من ميزانية البلاد نفسها فحسب، بل أيضا من الأموال التي ترسلها الدول الغربية لدعم القوات الأوكرانية.

وازداد التذمر في الولايات المتحدة بشأن مليارات الدولارات التي يبدو أنها أرسلت لتمويل أوكرانيا، ولكن أين تبخرت؟ الأمر غير واضح.

وقد وقع وزير الدفاع الأوكراني فعلًا في فضيحة فساد صريحة. وعلى خلفية ذلك، تعمل الولايات المتحدة على خفض الإنفاق على احتياجاتها. وأشارت الصحافة الأمريكية إلى أن ما يحدث أشبه بغسل أموال عالمي.