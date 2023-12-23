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إرتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا


نشرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الانتشار الوبائي إن عدد الإصابات بكوفيد-19 (كورونا) في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 52% في 28 يوما مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إنه في نفس هذه الفترة تم الإبلاغ عن 850 ألف حالة إصابة جديدة.

وأوضحت في تقريرها أنه على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يوما من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري.

و أعلنت المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر، أن فيروس كورونا المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.

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