بايدن مدعوا للمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية

طلب ترامب في مقابلة مع المذيع الأمريكي هيو هيويت، مناظرة الرئيس جو بايدن كجزء من الحملة الانتخابية.

وذكر في جواب على سؤال المضيف فيما إذا كان سيشارك في مناظرة مع بايدن في حال فوز كليهما بترشيح حزبيهما، فقال، تسألني هل؟ سأنتظرهذا بفارغ الصبر! ماذا عن عشر جولات؟..ماذا عن أن نتناظر عشر مرات؟.

ويذكر أن المحكمة العليا في ولاية كولورادو قد منعت دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات المحلية. وفي السياق ذاته، تم رفع دعاوى قضائية تطالب بعدم السماح لترامب بالمشاركة في الانتخابات في 16 ولاية أمريكية أخرى.

و ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أوروبا تخشى عواقب فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فيما صرّح ترامب أيضا من جهته إن بايدن يشكل تهديدا للديمقراطية في الولايات المتحدة.