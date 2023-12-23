وزارة الصحة المصرية تحذر المواطنين من حقنة الخلطة السحرية

نشرت وزارة الصحة المصرية تحذيرا للمواطنين من إستخدام ما يُطلق عليه اسم الخلطة السحرية لعلاج نزلة البرد خلال موسم الفيروسات التنفسية، والتي تتكون من مضادّ للحيوية وكورتيزون ومسكن للآلام.

وبيّنت الوزارة أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، التي تكون عادة عدوى فيروسية، فيما يمكن أن يؤدي الإفراط في إستخدامها إلى مقاومة الجسم لها على المدى البعيد.

وأضافت في منشورٍ لها، أن الإفراط في استخدام الكورتيزون يمكن أن يسبب ضعفا في المناعة، ويمكن أن يكون له أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

وحذرت الوزارة أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخوافض الحرارة يمكن أن يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، بما في ذلك قرحة المعدة والاختلال في وظائف الكلى