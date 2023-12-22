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الأمم المتحدة توجه اتهاماً لإسرائيل بشأن غزة


صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بإن إسرائيل تضع عقبات هائلة أمام المساعدات الإنسانية المقررة إلى غزة.

وجاء هذا التصريح عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.  

وأوضح غوتيريش إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم توجد عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

  وتابع أن وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر.  

وذكر بأنه كان يأمل في المزيد من مجلس الأمن الدولي بعد إصداره قرارا لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.  

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، آمل أن يجعل قرار اليوم الناس يفهمون أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضروري بالفعل إذا أردنا مساعدة إنسانية فعالة.

  كما أعرب عن خيبة أمل شديدة إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار تشكك في حل الدولتين.  

وأشار بأنه ورغم الصعوبة التي يبدو عليها اليوم، فإن حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم.

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