وكالة الطاقة الذرية: مؤشرات على تشغيل مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن هناك مؤشرات على أن مفاعلا نوويا جديدا في مجمع يونغبيون في كوريا الشمالية دخل الخدمة .

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في بيان، أنه منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، لوحظ "تدفق قوي للمياه" من نظام تبريد مفاعل الماء الخفيف.

وأوضح: " ان عمليات مراقبة أحدث تظهر ان المياه المصرفة حارة، وهذا مؤشر على بدء تشغيل مفاعل".

وأشار غروسي إلى أنه "من دون الوصول إلى المنشأة، لا تستطيع الوكالة تأكيد وضعها التشغيلي".

وشدد على أن "بناء وتشغيل" مفاعل الماء الخفيف يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

ولفت غروسي إلى أن "هذا المفاعل، كأي مفاعل نووي، يمكنه إنتاج البلوتونيوم مع وقوده المشع الذي يمكن فصله أثناء إعادة معالجة الوقود، لذلك فهو مصدر للقلق".

ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال بيونغ يانغ، أول مفاعل نووي في البلاد، بقدرة 5 ميغاوات. وتعتمد الوكالة بشكل أساسي على صور أقمار صناعية لمراقبة كوريا الشمالية منذ أن طردت مفتشيها في العام 2009 ومُنعت الوكالة من دخول البلاد.

وكان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون قد دعا، في وقت سابق، إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية" بهدف زيادة إنتاج الأسلحة الذرية "بشكل كبير".