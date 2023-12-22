الصفحة الدولية

تغريدة لممثل امريكي تثير جدلا واسعا: اشنقوا بايدن وابنه


أثار الممثل جون شنايدر حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نشره تغريدة تطالب بـ"شنق" الرئيس جو بايدن وابنه هانتر.

وكتب شنايدر يقول في تغريدة عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، ردا على تغريدة لبايدن انتقد فيها منافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل يومين: "سيدي الرئيس أعتقد أنك مذنب بالخيانة ويجب إعدامك علانية مع ابنك".

وبدأت القصة حين رد نجم مسلسل "المغني المقنع" على تغريدة الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن "ترامب يجسد العديد من التهديدات لبلدنا، ويزعزع الحقوق المدنية، وحق التصويت، فضلا عن مكانة أمريكا في العالم.. لكن التهديد الأكبر يشكله هو على ديمقراطيتنا".

ويبدو أن هذه التدوينة لم تعجب الممثل الأمريكي، المؤيد ل‍ترامب، ما دفعه للرد عليها مقترحاً "شنق بايدن".

أثارت التغريدة التي لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الكثيرين من مؤيدي الرئيس الحالي، وغيرهم أيضا من المحايدين لا سيما أنها تدعو إلى "القتل".

وبعد الضجة الواسعة، سارع شنايدر إلى حذف التعليق، وأكد أنه لم يدعُ أو يلمح بأي شكل من الأشكال إلى قتل رئيس الولايات المتحدة، لكن له الحق في انتقاد قادة البلاد.

وقال: "قادتنا ضلوا طريقهم، والفساد مستشرٍ، سواء على حدود بلادنا أو في الخارج. يجب أن تتحقق الشفافية والمساءلة حتى تتمكن جمهوريتنا الدستورية من البقاء".

لكن جهاز الخدمة السرية لم يتجاهل الأمر على ما يبدو، وأوضح في بيان أنه يحقق في جميع التهديدات المتعلقة بمن يحميهم، دون التطرق إلى التفاصيل.

وشنايدر دائم الانتقاد لبايدن، كما اتهم الوسط الفني في هوليوود عام 2018 بالتحيز ضد المحافظين والجمهوريين، ويعتقد أن هذا التحيز تسبب في سجنه لفشله في دفع نفقة زوجته السابقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة الطاقة الذرية: مؤشرات على تشغيل مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية
تغريدة لممثل امريكي تثير جدلا واسعا: اشنقوا بايدن وابنه
بايدن يوقع مرسوما يوسع الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا
انسحاب اخر جندي فرنسي من النيجر واحتفالات في نيامي
نهاية حقبة إخفاء ميول أفراد الجيش الأمريكي المثلية!
روسيا تحذر من مواجهة إقليمية واسعة النطاق بسبب الحرب على عزة وعلى حدود لبنان وسوريا
مصر تتابع إنتشار متحور كورونا الجديد!
وفاة وزير الدفاع الليبي السابق البرغثي في بنغازي
مصر تعلق بخصوص عبور السفن عن طريق قناة السويس في ظل هجمات الحوثيين
هجوم شديد من قبل رئيس الوزراء الهنغاري على الأنظمة الديمقراطية الغربية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك