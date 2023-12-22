بايدن يوقع مرسوما يوسع الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا

اعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، عن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما يوسع بموجبه الأسس القانونية لفرض عقوبات على روسيا.

وأوضح البيان :" أن المرسوم يجعل من الممكن فصل البنوك، المدانة بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات ضد مجمعها الصناعي العسكري، عن النظام المالي".

واضاف:" ان لدى الإدارة الأمريكية أيضا فرصا إضافية لمنع استيراد المنتجات ذات الأصل الروسي في حالة معالجتها العميقة في بلدان ثالثة، والحديث هنا عن الألماس والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية".

وصرحت روسيا مرارا انها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.