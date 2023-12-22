مصر تتابع إنتشار متحور كورونا الجديد!

علقت وزارة الصحة المصرية على تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص اكتشاف سلالة فرعية جديدة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، والمُسمى بالمتحور "1.JN".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار أن الوزارة تتابع باهتمام التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية بشأن اكتشاف سلالة فرعية جديدة للمتحور المهتم به، المعروف بالمتحور أوميكرون، والمُسمى بالمتحور "1.JN".

وأوضح عبد الغفار إلى أن متحور كورونا الجديد 1.JN يتمتع بمعدل انتشار عالٍ ولديه القدرة على الإصابة بالحالات التي سُبق تطعيمها باللقاحات القديمة ضد فيروس كورونا.

وحثّت وزارة الصحة على أهمية التطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة السيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.