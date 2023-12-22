وفاة وزير الدفاع الليبي السابق البرغثي في بنغازي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الخميس عن وفاة وزير الدفاع الليبي السابق المهدي البرغثي وعدد من مرافقيه بعد اعتقالهم في بنغازي، مطالبة السلطات بالتحقيق في ظروف الوفاة.

وصرحت في بيان لها عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي في بنغازي، مشيرة الى أن ذلك يأتي في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات في السابع من تشرين الأول مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته.

وأكدت وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، مشددة على أن أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة.

ودعت البعثة السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة، وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقد شهدت بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا والواقعة في شرق البلاد، اشتباكات بين قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ومقاتلين بإمرة العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المناهضين لحفتر، مطلع تشرين الأول.

في الوقت ذاته، تناقلت وسائل إعلام محلية في تشرين الأول، تقارير وصور لم يتم التأكد من صحتها، عن إندلاع إشتباكات قوية في بنغازي بين قوات الجيش الوطني الليبي ومقاتلين تابعين للبرغثي الذي عاد الى المدينة بعد أعوام من مغادرتها الى طرابلس، وأشارت آنذاك إلى إعتقال البرغثي ومقربين منه واقتيادهم الى مكان مجهول.