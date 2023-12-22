مصر تعلق بخصوص عبور السفن عن طريق قناة السويس في ظل هجمات الحوثيين

صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري بخصوص التوترات القائمة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين الداعمة لفلسطين، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لإبحار سفنها عبره.

وذكر في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، قال سامح شكري، نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسئولية في إطار تأمينه.

وأوضح شكري بأن مصر تتعاون مع شركائها لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير النفاذ إلى قناة السويس، موضحا أن مباحثاته مع نظيره البريطاني تناولت تلك المسألة.

وتابع، المملكة المتحدة عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة لحماية التجارة في البحر الأحمر، وأن مصر تتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث بشأن أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، وضمان نفاذ المنتجات ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد.

وفي السياق ذاته، كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن يوم الاثنين، إطلاق عملية حارس الازدهار التي شملت عدة دول.

وفي وقت سابق، أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية، أن التحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة، هو جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

من جهته، شكر الكيان الصهيوني الدول المشاركة في حارس الازدهار على دعمها لها في حربها ضد هذه الحوثيين، في حين نصح المكتب السياسي لحركة أنصار الله، الدول بعدم المشاركة في المهمة محذرا من استهداف السفن التابعة له. .