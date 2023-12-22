هجوم شديد من قبل رئيس الوزراء الهنغاري على الأنظمة الديمقراطية الغربية

قاد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان هجوماً لاذعاً على الأنظمة الديموقراطية الغربية مؤكدا أنه قلق من الشر الذي ينخرها، وذلك بعد قرار واشنطن إعلان دونالد ترامب شخصا غير مؤهل للترشح للرئاسة.

وأشار أوربان أيضا في معرض هجومه اللفظي إلى إقالة فريق إدارة وسائل الإعلام الحكومية في بولندا.

وقال الزعيم القومي في مؤتمره الصحفي السنوي في بودابست، نرى أشياء غريبة اليوم، لنقل في العالم الغربي الديموقراطي. وأضاف، علينا أن نكون متنبهين لأن هناك ديمقراطية غربية كبرى تريد عرقلة خوض مرشح الانتخابات الرئاسية من خلال وضع عقبات قانونية في طريقه في إشارة إلى حليفه ترامب.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن ترامب غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية بسبب سلوكه خلال الهجوم على مبنى الكابيتول، ما أحدث صدمة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع أوربان، أرى دولة أخرى لا تقل أهمية يخضع حزب يتمتع بتمثيل برلماني كبير فيها لرقابة في إشارة واضحة إلى الحزب الألماني اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا".

وقال وأرى دولة ثالثة تم فيها الاستيلاء على التلفزيون بواسطة قوة أمنية.

وخلال ردّه على أسئلة حول إقالة الحكومة البولندية الجديدة رؤساء وسائل الإعلام الحكومية الذين يعتبرون تابعين للحكومة السابقة والتي كان أوربان مقربا منها.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري إن الشر ينخر الأنظمة الديمقراطية الغربية. وأضاف ساخرا لو حدث كل هذا في هنغاريا لربما كانت قوات الناتو تدخلت، الأمر الذي يطرح أيضا مشكلة الكيل بمكيالين.