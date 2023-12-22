الصفحة الدولية

حادثة إطلاق نار في جامعة تشارلز يفضي لعديد من القتلى والجرحى


أعلن وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، اليوم الخميس، أن ضباط إنفاذ القانون التشيكيين ليس لديهم دليل على وجود صلة بين إطلاق النار في جامعة تشارلز ببراغ والإرهاب الدولي.

وصرّح راكوشان لقناة "ST24" التلفزيونية: لا يوجد حاليا أي دليل على أن هذا الحدث مرتبط بأي شكل من الأشكال بالإرهاب الدولي.

وأوضح راكوشان أن عمل الشرطة في مكان الحادث سيستمر لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة التشيكية أن إطلاق نار وقع في مبنى كلية الفلسفة بجامعة "تشارلز" في براغ. وذكر قائد الشرطة مارتن فوندراسيك، إن أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين وأن المهاجم إنتحر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هجوم شديد من قبل رئيس الوزراء الهنغاري على الأنظمة الديمقراطية الغربية
حادثة إطلاق نار في جامعة تشارلز يفضي لعديد من القتلى والجرحى
زعيم كوريا الشمالية يحذر من أي "استفزازات" ويهدد بالنووي
رذاذ الرذيلة، مشروع سلاح أمريكي بتأثير شاذ!
إستدعاء السفير الجزائري في مالي
تحليق مكثف لمسيّرات الناتو الإستخباراتية
ترامب يدعوالمحكمة العليا لرفض طلب المحقق الخاص بشأن النظر في حصانته .
موسكو ترحب بأي مبادرة تشجع أوكرانيا على عملية السلام
إحتجاجا على قانون الهجرة المثير للجدل، وزير الصحة الفرنسي يقدم إستقالته
البيرو تتعرض لزلزال عنيف
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك