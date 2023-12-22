حادثة إطلاق نار في جامعة تشارلز يفضي لعديد من القتلى والجرحى

أعلن وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، اليوم الخميس، أن ضباط إنفاذ القانون التشيكيين ليس لديهم دليل على وجود صلة بين إطلاق النار في جامعة تشارلز ببراغ والإرهاب الدولي.

وصرّح راكوشان لقناة "ST24" التلفزيونية: لا يوجد حاليا أي دليل على أن هذا الحدث مرتبط بأي شكل من الأشكال بالإرهاب الدولي.

وأوضح راكوشان أن عمل الشرطة في مكان الحادث سيستمر لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة التشيكية أن إطلاق نار وقع في مبنى كلية الفلسفة بجامعة "تشارلز" في براغ. وذكر قائد الشرطة مارتن فوندراسيك، إن أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين وأن المهاجم إنتحر.