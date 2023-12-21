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تحليق مكثف لمسيّرات الناتو الإستخباراتية


أعلن حلف الناتو، عن زيادة نسبة تحليق الطائرات بدون طيار التابعة له والمخصصة للأغراض الاستخباراتية بحدود 30% في أوروبا خلال العام 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022.

وذكر بيان الناتو بأن  تشكيلاته الاستخباراتية قد نفّذت عددا أكبر بكثير من المهام مقارنة بالعام الماضي على الجناح الشرقي، في بحر البلطيق والبحر الأسود وأعالي الشمال.  

وأوضح في بيانه أن الزيادة في نسبة تحليق تلك المسيّرات كانت من خلال 5 طائرات بدون طيار من طراز RQ-4D Phoenix الموجّهة عن بعد، وحلقت قوات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التابعة ل‍حلف شمال الأطلسي لساعات إضافية بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.  

وأشار قائد قوات استخبارات الناتو العميد أندرو كلارك، إلى أنّه من المتوقع حدوث زيادة أخرى في هذه التحليقات خلال العام المقبل 2024، وأضاف، سيكون عام 2024 الخطوة التالية في تحقيق رؤيتنا 2030.

  وبيّن كلارك أن قوّة المخابرات التابعة للناتو ستوفّر منصة لتجميع البيانات من كافة المجالات بهدف توفير معلومات استخباراتية عالية الجودة بسرعة لصالح صنّاع القرار والدول الأعضاء في الناتو.  

وبحسب حلف شمال الأطلسي، هناك حاليا 420 فردا يخدمون في تشكيلات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

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تحليق مكثف لمسيّرات الناتو الإستخباراتية
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