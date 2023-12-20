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إحتجاجا على قانون الهجرة المثير للجدل، وزير الصحة الفرنسي يقدم إستقالته


أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وتم استبداله مؤقتا بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.  

وجاءت إستقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن فيران أكد بإيجاز بعد اجتماع للحكومة أن لا حركة تمرد وزارية.

وصوّت البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه هذا القانون ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.

وينص القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة وتشديد شروط التأشيرات الطبية. وأيضاً سيمكن القانون في المستقبل ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

وبمجرد إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.

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